Can Keleş imzayı attı

Beşiktaş, Karagümrük'ten 22 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-Beyazlılar 1. Lig ekibine bu transfer için 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca genç kaleci Emre Bilgin de 1 yıllığına Karagümrük'e kiralandı. Karagümrük de transferle ilgili, "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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