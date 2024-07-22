Oosterwolde’yi 30’dan aşağıya satmayız!

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Avrupa'nın önemli kulüpleri başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Oosterwolde ile ilgili olarak son dakika gelişmesi yaşandı.

İtalya Ligi ekiplerinden Napoli ve İngiliz temsilcisi Fulham, Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe Yönetimi ise oyuncusunu bu rakamlara elden çıkarmayı düşünmüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Oosterwolde'ye gelen tekliflerle ilgili olarak, "30 milyon Euro'nun altındaki tekliflerle gelmeyin!" cevabını verdi. Napoli ve Fulham'ın Fenerbahçe'den yeni bir görüşme daha talep ettiği öğrenildi. İki kulübün teklifi yükseltip yükseltmeyeceği ise merak ediliyor. 23 yaşındaki Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.