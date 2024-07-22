Okay&Hong için sıkı pazarlık

Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Orta sahaya en az 2, en fazla ise 3 transfer daha yapmayı planlayan Trabzonspor, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu ile Gent forması giyen Hyun-seok Hong için temaslarını sürdürüyor.

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Okay Yokuşlu ile kulübünden izin alarak yapılan görüşmede birçok konuda anlaşma sağlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi. West Bromwich kulübünün ilk görüşmelerde talep ettiği 3 milyon Euro seviyelerindeki bonservis rakamını daha aşağı seviyelere çekmek istiyor. Bordo-Mavililer ayrıca Gent'in yıldızı Hong için ise hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Scout ekibinin alınmasını çok istediği orta saha oyuncusu için Gent'in ilk görüşmelerde satmak istemediği ancak daha sonra oyuncuyla yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden istenilen sonucun alınamaması nedeniyle satış fikrinin ağır bastığı belirtildi. Ancak yine de yüksek bir bonservis istenilen oyuncunun rakamının aşağı seviyeye çekilmesi ve kendisinin de ikna edilmesi için görüşmeler yoğunlaştı.