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Okay&Hong için sıkı pazarlık

Bordo-Mavililer, West Bromwich’in 6 numarası Okay Yokuşlu ve Gent’in Güney Koreli 10 numarası Hyun-seok Hong’un kulüplerini ikna edebilmek adına sürekli değişen yeni teklifler sunuyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Okay&Hong için sıkı pazarlık

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Orta sahaya en az 2, en fazla ise 3 transfer daha yapmayı planlayan Trabzonspor, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu ile Gent forması giyen Hyun-seok Hong için temaslarını sürdürüyor.

3 MİLYON EURO İSTİYOR
Okay Yokuşlu ile kulübünden izin alarak yapılan görüşmede birçok konuda anlaşma sağlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi. West Bromwich kulübünün ilk görüşmelerde talep ettiği 3 milyon Euro seviyelerindeki bonservis rakamını daha aşağı seviyelere çekmek istiyor. Bordo-Mavililer ayrıca Gent'in yıldızı Hong için ise hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Scout ekibinin alınmasını çok istediği orta saha oyuncusu için Gent'in ilk görüşmelerde satmak istemediği ancak daha sonra oyuncuyla yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden istenilen sonucun alınamaması nedeniyle satış fikrinin ağır bastığı belirtildi. Ancak yine de yüksek bir bonservis istenilen oyuncunun rakamının aşağı seviyeye çekilmesi ve kendisinin de ikna edilmesi için görüşmeler yoğunlaştı.

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