Zenit’in Brezilyalı yıldızı Galatasaray için geri sayımda

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, orta saha pozisyonuna ses getirecek bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, Rus ekibi Zenit'ten Wendel'in transferinde sona yaklaştı.

AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Zenit yönetimi ile geleceği hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Wendel'in, "Transferimde kolaylık sağlayın. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcu, Cimbom'la yaptığı bireysel görüşmelerin ardından 5 yıllık anlaşmaya vardı. Futbolcu, Aslan'da yıllık ise 4 milyon Euro gelir elde edecek.

ZENIT İLE SICAK TEMAS

Galatasaraylı kurmaylar, gemileri yakan Wendel için Zenit ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara olarak görev alabilen Wendel için Zenit'e 16 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Rus ekibi ise 20 milyon Euro ve bonusları kapsayan bir teklif beklediğini bildirdi. Kulüpler arasında görüşme ve pazarlıklar sürüyor. Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği oyuncunun transferini bitirip, kampa katılmasını hedefliyor.



Rusya Ligi'nin ilk haftasında Zenit deplasmanda Sovetov'u 4-0 yendi. Wendel ilk yarıda 2 asist yaptı. Kariyerinde ise 260 maça çıkan Wendel, 33 gol atıp, 37 de gol pası verdi.