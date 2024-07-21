Salih’e şartlı izin

Geçtiğimiz sezon Türkiye Şampiyonu olan U19 takımının kaptanlığını yapan genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, Macaristan kampında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti. Deneyimli teknik adamın, "Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu" dediği futbolcuya talip çıktı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu Erzurumspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın, Salih'in düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.

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