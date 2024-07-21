Herkesin bir şansı var

Trabzonspor'un uzun süredir transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Paul Onuachu transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Onuachu, Southampton ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Southampton Teknik Direktörü Russel Martin de Nijeryalı golcü ile ilgili, "Türkiye'de, kendisine çok değer veren bir kulüpte muhteşem bir sezon geçirdi. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Her oyuncunun buraya geri döndükleri sürece bir şansı var. Sezon öncesi hazırlıkları ilerledikçe, durumlarını nasıl göründüğü açısından değerlendiriyorlar. Oynayacaklar mı, dahil olacaklar mı, olmayacaklar mı, o zaman bu bizim aramızda tartışılacak, sonra bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da Paul Onuachu için Southampton ile görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirmişti.