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Barış Alper için Liverpool iddiası

İtalyan basını, Premier Lig devi Liverpool’un G.Saray’dan Barış Alper Yılmaz’a göz diktiğini ve futbolcunun transferi için hazırlık yaptığını iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Barış Alper için Liverpool iddiası

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool, Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Bilindiği üzere 24 yaşındaki futbolcu ile Aston Villa ve Brighton'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Galatasaray'da şu ana kadar 108 karşılaşmada forma giyen Barış Alper, 11 gol, 14 asistklik performans ortaya koydu. Güncel verilere göre; Barış Alper'e 20 milyon Euro değer biçiliyor. EURO 2024'te piyasasını artıran futbolcunun Cimbom ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

70 MAÇ OYNADI
Geride bıraktığımız sezonu 70 maç oynayarak kapatan Barış Alper Yılmaz, 7 gol, 12 de asist katkısı sağladı.

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