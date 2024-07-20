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Gizemli Londra seyahati

Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz menajeri ile Londra’da... Yıldız oyuncuyu Tottenham istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Gizemli Londra seyahati

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soru işaretleri olan milli yıldızın menajeri ile birlikte İngiltere'de olduğu öğrenildi. Menajeri ile birlikte Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Tottenham ile görüştüğü iddia edildi. Cimbom'un yıldız oyuncunun görüşmeleri sonrasında kendisiyle masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transfer için beklentisi 35 milyon Euro. Her ne kadar, "Barış Alper Yılmaz satılık değil" açıklaması yapılsa da bu rakamı getiren kulüple görüşmelere başlanacak. Bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United da Euro 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı. 2021 yılında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kısa süre içinde değerini katladı. Barış Alper'in şimdiki piyasa değeri 20 milyon Euro. Geçen sezon 55 maçta forma giyen Barış Alper, 7 gol atarken 12 asist yaptı.

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