Kadıköy’de gövde gösterisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yapacağı Lugano maçları öncesi son hazırlık karşılaşmasını gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi gole boğdu.

Sarı-Lacivertliler maça Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Tadic, Kent, Bartuğ, Fred, Szymanski, Dzeko 11 ile çıktı. Gol perdesini 38'de Dzeko açtı. 44'te Fred farkı ikiye çıkardı. 47'de Dzeko ve 53'te Szymanski skoru 4-0'a getirdi. 67. dakikada Mert Hakan Yandaş orta sahayı biraz geçtikten sonra sol ayağıyla nefis bir gol attı: 5-0. 74'te Sincere Hall takımının tek golünü kaydetti: 5-1. Yeni transferlerden Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Levent Mercan dün ilk kez Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'e çıktı. Taraftarlar maça ilgi gösterdi.



MOU İLK KEZ TARAFTARLA

F.Bahçe'nin dünya yıldızı hocası Jose Mourinho ilk kez Kadıköy'de takımın başında maça çıktı. Portekizli hocaya büyük ilgi vardı.