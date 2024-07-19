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Fenerbahçe’den imza şov

Sarı-Lacivertliler, yeni transferlere ve sözleşme uzatanlara tören düzenledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Fenerbahçe’den imza şov

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Fenerbahçe'de yeni transferler Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Levent Mercan, tapusu alınan Çağlar Söyüncü ile sözleşme uzatan Mert Hakan ile Ertuğrul Çetin, Sportif Direktör Mario Branco'nun eşliğinde Ülker Stadı'nda imza törenine katıldı.

Mert Hakan: "İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviyede artarak devam ediyor." Maximin: "Burası planlarım yoktu. Mario kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptı. Mourinho'ya güveninden dolayı teşekkür ederim." Cenk Tosun: "Terimin son damlasına kadar çalışacağım." Çağlar Söyüncü: "Hedefimiz şampiyonluk." Levent Mercan: "İlk günden beri çok mutluyum. Adaptasyonum da çok iyi oldu." Oğuz Aydın: Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum." Ertuğrul Çetin: "Gurur verici bir gün."

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