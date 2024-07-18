Stefan Savic’e 3 yıllık teklif

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, kadrosuna lider bir stoper katmakta kararlı. Bordo-Mavillier, Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki stoper Stevan Savic'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Transferdeki gidişat önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Savic'in, Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunsa da İspanyol ekibi, oyuncuyla anlaşan bir kulüp çıkması halinde kolaylık sağlayacak. 33 yaşındaki stoper geçen sezon 33 maçta forma giydi ve takımına skor katkısı sağlayamadı.

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