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Wendel için Rusya çıkarması

Transferin başında bulunan yöneticiler Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu, Wendel’i almak için Rusya’ya uçtu. İki isim, Brezilyalı’yı getirmeye kararlı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Wendel için Rusya çıkarması

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Galatasaray'ın orta saha transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbol AŞ'nin başında yer alan Cenk Ergün ile İbrahim Hatipoğlu, dün takımın bulunduğu Avusturya kampından ayrılarak Rusya'ya uçtu. İki isim Wendel'in bonservisini elinde bulunduran Zenit kulübü yetkilileriyle görüşmek için Saint Petersburg'a gitti.

Burada hem Zenit kulübü yöneticileriyle hem de Wendel'in menajeriyle toplantı yapan iki isim bugün görüşmeleri tamamlayıp yeniden Avusturya kampına dönecek. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol devi Barcelona'nın da yarışa girdiği iddia edildi. Katalan ekibinin yıldız orta sahayı renklerine bağlamaya çalıştığı ifade edildi. Galatasaray, iki sezondur 8 numaralı bölgede kanayan yaraya bu yaz transfer döneminde Wendel'i getirerek çare bulmak istiyor.

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