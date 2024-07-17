Beşiktaş’ta yaprak dökümü

Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular için yoğun bir çalışma başladı. Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın ayrılık listesine konulan yabancı futbolculara kulüp arayışı sürüyor. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda 19 yabancı futbolcu bulunuyor ve bu sezon kural gereği bu sayının 12'ye düşmesi gerekiyor. Amartey, Montero, Onana, Rebic, Hasic ve Chamberlain ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Bu listede yer alan oyuncuların menajerlerine de kulüp bulmaları söylendiği ifade edildi. Aboubakar'ın geleceğinin de Van Bronckhorst'un raporundan sonra şekillenmesi bekleniyor. Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun geleceği ise transfer çalışmalarına göre şekillenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN