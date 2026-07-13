Haluk Levent soruşturmasında savcılık ayrıntıları açıkladı: Kaçış hazırlığı, para transferleri ve bahis iddiası

Ahbap Derneği’nin arama görüntüleri ortaya çıktı.

YARDIM PARALARIYLA BAHİS OYNADILAR



Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ahbap Derneği genel merkezine polis baskını düzenlendi

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 19 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği Denetim Kurulu Üyesi Merve Yılman da gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.



ŞÜPHELİ LİSTESİ NETLEŞTİ

Ad Soyad Durum Haluk Levent Gözaltında Zafer Yay Gözaltında Emrah Gödenler Gözaltında Şehmus Baştuğ Gözaltında Halil Bostancı Gözaltında Mehmet Ulu Gözaltında Sevda Kurt Gözaltında Yasin Meydaneri Gözaltında Recep Sancak Gözaltında Abdülcevat Özkan Gözaltında Kemal Ötünç Gözaltında Nurdan Eriş Gözaltında Gülşen Öztürk Gözaltında Erhan Dökmeci Gözaltında Merve Yılman Gözaltında Yusuf Can Ertit Gözaltında Tuğba Serbest Bıçak Gözaltında İlker Çetin Gözaltında Esin Önder Çağlayan Gözaltında Yeliz Kaya Tutuklu Ece Güner İl dışında Alper Çelik Firari Müge Sözen Küçük Firari Ali Barış Kaya Firari Banu Eren Firari Buse Vurucu Yurt dışında

Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 2 milyon 750 bin dolarlık üç senet düzenlediği öne sürüldü. İddiaya göre senetlerde Haluk Levent "borçlu", Ahbap Derneği ise "gayrikabili rücu kefil" olarak yer aldı.

Ayrıca Arland adına kayıtlı gayrimenkulün önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına, 4 gün sonra ise Esin Önder Çağlayan'a devredildiği görüldü.