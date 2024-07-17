70 milyarlık paket: Vergi teklifi Meclis’te

AK Parti, vergi yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif kapsamında 70 milyar lirayı bulan bir vergi geliri bekleniyor. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek teklif şu değişiklikleri içeriyor:
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı 500 liraya çıkacak ve yıllık yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Uygulama yasa yürürlüğe girdikten 10 gün sonra başlayacak.
KÜRESEL ŞİRKETLERE VERGİ: Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi kesilecek.
ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ: Yurt içi şirketleri için asgari kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak.
EYT PRİM DESTEĞİ KALKIYOR: Aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'lilerin işverenine sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak. Kısa vadeli sigorta kolları primi yüzde 2.25'e çıkacak.
FATURA CEZASI ARTIYOR: Fatura vermeyenlere kesilen 3 bin 400 lira ceza, tekrarı halinde birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Fatura almadıkları tespit edilenlere 5 bin lira ceza verilecek.
AVUKATA, DOKTORA SIKI DENETİM: Serbest meslek erbabı gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.
IBAN CEZASI: Başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.