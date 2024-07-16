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Sanchez etkisi

COPA America finalinde Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Arjantin'e yenildi. Kolombiya'nın yenilgisine rağmen Galatasaray'ın stoperi Sanchez etkili performansıyla göz doldurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Sanchez etkisi

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COPA America finalinde Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Arjantin'e yenildi. Kolombiya'nın yenilgisine rağmen Galatasaray'ın stoperi Sanchez etkili performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli savunmacı, Arjantin'e karşı 4 kez tehlikeli engelleme yaparken, 3 kez top çaldı ve 1 pas arası yaptı. 96 kez topla buluşan Sanchez, 85'te 70 pas isabeti yakaladı. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. Takımında en fazla top kapan oyuncu oldu.

IŞIK KAAN'A TEKLİFLER YAĞIYOR
Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan'ı transfer etmek için kulüpler harekete geçti. Arslan'a talip olan takımların Sarı-Kırmızı kulüple temasa geçeceği öğrenildi. Galatasaray'ın altyasında yetişen ve profesyonel olan Işık Kaan, kiralık olarak E.Velişmeşe, Sarıyer, Van ve Fethiyespor formalarını giydi.

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