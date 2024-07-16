Karsdorp kapışması

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Beşiktaş, Roma forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'u transfer etmek için harekete geçti. İtalyan medyasına göre, iki dev kulüp bu transferi bitirmek için menajeriyle görüşme halinde. Trabzonspor'un elinde Belçikalı sağ bek Thomas Meunier bulunuyor. Ancak Belçikalı yıldızın 20 Temmuz'a kadar serbest kalma bedelini devreye sokma ihtimali bulunuyor. Meunier'in olası takımdan ayrılma ihtimaline karşı Trabzonspor, Karsdorp ile görüşmelerini sürdürüyor. 2017 yılından beri Roma'da top koşturan Hollandalı bekin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Serie A'da toplamda 113 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol atarken 11 de asist yaptı. Kariyerinde ise 318 maçta görev alan Karsdorp, 12 gol ve 40 asistlik katkıda bulundu. Tecrübeli futbolcu kariyerinde 3 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi.

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