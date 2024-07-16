PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

4 taksitle 6 milyon Euro

Fenerbahçe, Alanya’dan Oğuz Aydın’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, 6 milyon Euro’yu 4 taksitle ödeyecek. Milli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
4 taksitle 6 milyon Euro

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren, ardından da nokta atışı transferlere başlayan Fenerbahçe, ligde peşinden en çok koşulan oyunculardan biri olan Alanyasporlu Oğuz Aydın için her konuda anlaşmaya vardı. Alanyaspor ile pazarlıklarda ortak noktayı bulan Kanarya, bu transfer için kasasından 6 milyon Euro'yu çıkaracak. Ancak; ödemeler zamana yayılacak ve 4 taksit halinde yapılacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bir süredir transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki yıldız, geçen sezonu 13 gol ve 8 asistle tamamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. 4 yıllığına anlaşılan futbolcu artık yeni sezonda çubuklu formanın başarısı için ter dökecek.

İSTANBUL'A GELDİ
F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, dün gece İstanbul Havalimanı'na indi. Milli oyuncu bugün resmi imzayı atacak.

Çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve A Milli Takım'da da gelecek vadeden isimlerden biri olan Oğuz Aydın, sağ açık, sol açık ve ihtiyaca göre forvette de görev alabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
En düşük emekli maaşı 12 bin TL’mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
90 bin camide sela okunuyor! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
SON DAKİKA