4 taksitle 6 milyon Euro

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren, ardından da nokta atışı transferlere başlayan Fenerbahçe, ligde peşinden en çok koşulan oyunculardan biri olan Alanyasporlu Oğuz Aydın için her konuda anlaşmaya vardı. Alanyaspor ile pazarlıklarda ortak noktayı bulan Kanarya, bu transfer için kasasından 6 milyon Euro'yu çıkaracak. Ancak; ödemeler zamana yayılacak ve 4 taksit halinde yapılacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bir süredir transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki yıldız, geçen sezonu 13 gol ve 8 asistle tamamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. 4 yıllığına anlaşılan futbolcu artık yeni sezonda çubuklu formanın başarısı için ter dökecek.



İSTANBUL'A GELDİ

F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, dün gece İstanbul Havalimanı'na indi. Milli oyuncu bugün resmi imzayı atacak.

Çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve A Milli Takım'da da gelecek vadeden isimlerden biri olan Oğuz Aydın, sağ açık, sol açık ve ihtiyaca göre forvette de görev alabiliyor.