Onuachu bekleyişi

Transferde önemli isimleri renklerine bağlayarak adeta gövde gösterisi yapan Trabzonspor'da gözler Paul Onuacha'ya çevrildi.

SON ANA KADAR BEKLE

Macaristan kampında Abdullah Avcı, "Pivot santrfor mutlaka ligin ilk haftasında bizimle olmak zorunda değil" derken, beklenen bu ismin Onuachu olduğu öğrenildi. Yönetim kurulu, astronomik rakamlar isteyen Southampton'ın futbolcusu için son ana kadar bekleyecek. Fırtına, beklediği teklifi alamayacağı öngörülen İngilizler'in geri adım atmasını bekleyecek.

MALİYETİ DÜŞÜRME PLANI

Onuachu transferi için Trabzonsporlu kurmaylar Ada ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Fakat; bu süreci zamana yayan yönetim kurulu, transfer için mevcut şartları zorlasa da Southampton'ın beklediği 10 milyon Euro bedeli de aşağıya çekmeye çalışacak.