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Onuachu bekleyişi

Fırtına, Onuachu için son ana kadar bekleme kararı aldı. Southampton’ın istenen teklifi alamayacağını öngören Trabzonsporlu kurmaylar, 10 milyon Euro’luk talebi de aşağıya çekip, işi bitirmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Onuachu bekleyişi

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Transferde önemli isimleri renklerine bağlayarak adeta gövde gösterisi yapan Trabzonspor'da gözler Paul Onuacha'ya çevrildi.

SON ANA KADAR BEKLE
Macaristan kampında Abdullah Avcı, "Pivot santrfor mutlaka ligin ilk haftasında bizimle olmak zorunda değil" derken, beklenen bu ismin Onuachu olduğu öğrenildi. Yönetim kurulu, astronomik rakamlar isteyen Southampton'ın futbolcusu için son ana kadar bekleyecek. Fırtına, beklediği teklifi alamayacağı öngörülen İngilizler'in geri adım atmasını bekleyecek.

MALİYETİ DÜŞÜRME PLANI
Onuachu transferi için Trabzonsporlu kurmaylar Ada ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Fakat; bu süreci zamana yayan yönetim kurulu, transfer için mevcut şartları zorlasa da Southampton'ın beklediği 10 milyon Euro bedeli de aşağıya çekmeye çalışacak.

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