Trabzonspor’dan güç gösterisi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırp ekibi Zeleznicar Pancevo ile karşılaştı. Bordo-Mavililer; Muhammet, Mendy, Eren Elmalı, Denswil, Lundstram, Visca, Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Trezeguet ve Umut Bozok 11'i ile çıktı. Fırtına 44'te frikikten Bardhi ile öne geçti. 64'te Visca penaltıdan attı. 76'da Romanic farkı indirse de 79'da Enis Destan sonucu belirledi: 3-1.

PIVOT SANTRFOR ALMAK ŞART

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hazırlık maçı sonrası konuştu. Avcı, "Sağ bek pozisyonu için yerli bir oyuncu düşünebiliriz. Bir pivot santrfora kesinlikle ihtiyacımız var. Maçı iyi oynayarak kazanmak bizim için önemli" dedi.