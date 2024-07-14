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Berlin'de tarihi gece: EUORU 2024'ün şampiyonu bugün belli olacak

Berlin Olimpiyat Stadı’nda maç saat 22.00’de start alacak. İspanya zorlu maçta rekor, İngiltere ise ilk peşinde. İspanya galip gelip 4 kez ile bu turnuvayı en çok kazanan takım olmak istiyor. İngilizler ise ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Berlin’de tarihi gece: EUORU 2024’ün şampiyonu bugün belli olacak

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün finalinde İspanya ile İngiltere bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Turnuvayı daha önce 3 kez kazanan İspanya, İngiltere karşısında galip gelerek turnuvayı en çok kazanan takım olmak istiyor.

İngilizler ise Boğalar'ı geçip ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Söz konusu karşılaşmalarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı. Zorlu maçta hangi takımın kupaya uzanacağı merak konusu.

YAMAL REKOR PEŞİNDE
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Berlin'deki maçla yeni bir rekor daha kıracak. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkacak Yamal, şampiyona tarihinde en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, oynaması halinde EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'in rekorunu kıracak.

BELLINGHAM 4. KUPA İÇİN SAHADA
Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, sezonu dört kupa ile tamamlayabilir. İspanyol deviyle La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan İngiliz yıldız, EURO 2024'te takımıyla zafere ulaşırsa sezonu 4 kupayla noktalayacak.

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