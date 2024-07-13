İspanya gözünü rekora dikti

EURO 2024 finalinde yarın İspanya sahaya rekor için çıkacak. İngiltere ise bir ilki başarmak istiyor. Şampiyonanın 64 yıllık tarihinde 17. kez düzenlenen turnuvada Almanya ile birlikte 3 kez kupa kazanan ve bu alanda ilk sırada yer alan İspanya, 4. kez gülerek en fazla kazanan takım rekorunu kırmak istiyor. Hollanda'yı eleyerek üst üste ikinci kez finale yükselen İngiltere ise tarihinde ikinci kez final oynayacak. EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla yenilen İngilizler, 1968 ve 1996'da yarı final oynamıştı.

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