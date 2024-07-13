Çizme’den Karsdorp iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Calcio Mercato'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson ile yollarını ayırması durumunda Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdrop'a teklifte bulunacağı öne sürüldü. İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki yıldızın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1810 dakika süre alan tecrübeli futbolcu bu süreçte gol sevinci yaşayamazken, takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Yıldız futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekiyor.

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