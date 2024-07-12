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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel 3. çocuğuna hamile

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel’in boşanacağı iddia edildi. Ancak çiftin cephesinden farklı bir haber geldi. Zeynep Demirel’in 3. çocuğuna hamile olduğu kaydedildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel 3. çocuğuna hamile

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile dünya evine girdi. Demirel ile aynı zamanda Belçika Güzeli olan eşinin mutluluğu parmakla gösterildi.

Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çift herkesi imrendirdi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında ünlü çiftin boşanacağı iddia edildi. Demirel çifti bunu yalanladı. Volkan Demirel "Bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" dedi.

Ünlü çiftin şimdi de bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Zeynep Demirel 3. kez hamileydi. Doğum gününden bir fotoğraf paylaşan güzelin karnının belirginleştiği görüldü. Volkan Demirel eşinin yaşgünü karesinin altına şu mesajı yazdı: İyi ki doğdun Zeynom. SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM.

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