Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel 3. çocuğuna hamile

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile dünya evine girdi. Demirel ile aynı zamanda Belçika Güzeli olan eşinin mutluluğu parmakla gösterildi.

Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çift herkesi imrendirdi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında ünlü çiftin boşanacağı iddia edildi. Demirel çifti bunu yalanladı. Volkan Demirel "Bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" dedi.

Ünlü çiftin şimdi de bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Zeynep Demirel 3. kez hamileydi. Doğum gününden bir fotoğraf paylaşan güzelin karnının belirginleştiği görüldü. Volkan Demirel eşinin yaşgünü karesinin altına şu mesajı yazdı: İyi ki doğdun Zeynom. SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM.