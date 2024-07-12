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Tosun Paşa Kadıköy’e doğru

F.Bahçe ile anlaşan milli golcü, Beşiktaş ile son bir görüşme yaptıktan sonra kararını açıklayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Tosun Paşa Kadıköy’e doğru

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında... EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.

33 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. Euro 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor. Cenk, Beşiktaş ile yaklaşık 1 yıldır yeni sözleşme için görüşüyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yanı sıra Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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