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Sportif Direktör Mario Branco: Dzeko bizim için çok önemli

Sportif Direktör Mario Branco, “Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Sportif Direktör Mario Branco: Dzeko bizim için çok önemli

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F.Bahçe'nin transferlerinden sorumlu olan ve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Sarı- Lacivertlilerin başına geçmesinde büyük pay sahibi olan sportif direktör Mario Branco, çarpıcı açıklamalara imza attı.

24sata'ya konuşan Branco, takım kaptanı Edin Dzeko'nun ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Portekizli isim, Dzeko'nun takımda kalacağını söyledi. Branco, "Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz. Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz" dedi.

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