Yolsuzluk batağına saplanarak tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi', çareyi yine yalan siyasetinde buldu. Sosyal medya üzerinden sanal kalabalıklar yaratarak algı operasyonuna soyunan İmamoğlu ekibi, bu kez fena çuvalladı.
"Bu inanç ve kararlılık kazanacak!" naralarıyla paylaşılan ve hıncahınç kalabalıkmış gibi gösterilmeye çalışılan miting fotoğrafı, koca bir yalandan ibaret çıktı. Gerçekte olmayan kalabalıkları var gibi göstererek algı oluşturmaya çalışan ekibin acemiliği anında deşifre oldu.
FOTOĞRAF YAKINLAŞTI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Görsele biraz yaklaşan vatandaşlar, sözde alandaki insanların yüzlerindeki korkunç bozulmaları fark etti. Böylece yapay zekaya sarılanlar yakayı ele verdi.
YAPAY ZEKANIN MASKESİNİ YAPAY ZEKA DÜŞÜRDÜ
X platformundaki kullanıcılar, servis edilen görselin foyasını ortaya çıkarmak için yapay zeka robotu GROK'a başvurdu. CHP'nin sanal mitingini inceleyen GROK, verdiği tokat gibi cevapla sahtekarlığı böyle belgeledi:
"Hayır, bu görsel gerçek değil. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş."
"Sonsuz Şemsiye Denizi Yalan:" GROK, Çanakkale mitinginde yağmura rağmen binlerce kişinin toplandığını ancak meydanın görseldeki gibi devasa ve "sonsuz bir şemsiye denizi" olmadığını vurguladı.
TEPKİLER PEŞ PEŞE
Skandalın patlak vermesiyle İmamoğlu destekçisi pek çok kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir kullanıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mitinge bu kadar zombiyi getirmek zor olmadı mı sizin için! Ulan oğlum sizin bi tane doğru sözünüz, doğru işiniz yok mu. Şimdi koskoca devleti sizin gibi sahtekarlara mı teslim edecez!"