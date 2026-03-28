"Sonsuz Şemsiye Denizi Yalan:" GROK, Çanakkale mitinginde yağmura rağmen binlerce kişinin toplandığını ancak meydanın görseldeki gibi devasa ve "sonsuz bir şemsiye denizi" olmadığını vurguladı.

"Hayır, bu görsel gerçek değil. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş."

X platformundaki kullanıcılar, servis edilen görselin foyasını ortaya çıkarmak için yapay zeka robotu GROK'a başvurdu. CHP'nin sanal mitingini inceleyen GROK, verdiği tokat gibi cevapla sahtekarlığı böyle belgeledi:

TEPKİLER PEŞ PEŞE

Skandalın patlak vermesiyle İmamoğlu destekçisi pek çok kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir kullanıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mitinge bu kadar zombiyi getirmek zor olmadı mı sizin için! Ulan oğlum sizin bi tane doğru sözünüz, doğru işiniz yok mu. Şimdi koskoca devleti sizin gibi sahtekarlara mı teslim edecez!"