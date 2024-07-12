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Arda Turan: Kenan’ı görünce çok heyecanlanıyorum

Arda Turan, “Kenan Yıldız, hayal kırıklığı yaratmadı. EURO 2024’te çok büyük savunma görevi yaptı. Onu görünce çok heyecanlanıyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Arda Turan: Kenan’ı görünce çok heyecanlanıyorum

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, EURO 2024'te A Milli Takım performansıyla eleştirilen Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. 3-4- 3'e konuşan Turan, "Kenan hayal kırıklığı yaratmadı. Şunu anlamak gerekiyor; önemli maçlarda 5-4-1 oynadık. Hücum hattında yalnızlar. 5'li arkaya geliyor, orta sahada bazen 2-3 oluyorlar. Rakip vücudunu dayıyor, sırtını dayıyor, temas halinde. Hiç kolay değil. Montella görüyorum ki bazen stoperlerin karşısına karşısına koyuyor ve merkezi kapatıyor. Çok büyük bir savunma görevi yapıyorlar. İyi performans sergiliyor. Tabii ki daha iyi olmasını istiyoruz" dedi. Turan ayrıca, "Onu ve Arda'yı görünce çok heyecanlanıyorum. Oyuncu tercihlerini ise hoca çok daha iyi bilir" dedi.

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