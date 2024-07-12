Abdullah Avcı: 2-3 takviye bekliyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Macaristan kampında basın mensuplarıyl sohbet etti. Avcı, kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



ALTERNATİFLERE BAKIYORUZ

Avcı, "Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmalarımız var. Buradan giden olabilir, gelenler olabilir. Yabancı ve yerli oyuncu bakıyoruz. 2-3 transfer bekliyorum" dedi. Öte yandan Avcı, Uğurcan Çakır ve Mendy'nin ayrılmasını bekleyip beklemediği sorusuna ise "Herhangi bir gelişme yok" cevabı verdi.

CHAM TRANSFERİ DURDU

Draguş'un bugün kampa katılacağını ifade eden Avcı, Muhammed Cham ile ilgili olarak da "Kulübü ile ilgili fiyat yüksek olduğu için şu anda durdu. 8 de 10 da oynuyor. Öyle bir oyuncu profili ile hem 4-3-3 oynuyor hem 4-2-3-1 oynuyor" dedi. Ayrıca Avcı, "18 Temmuz akşamı Trabzon'da yeniden hazırlıklarına başlayacağız. Takımdan ayrılacak oyuncular ve kadro transfer durumlarına göre netleşecek" açıklaması yaptı.