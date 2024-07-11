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İngiliz anahtarı Watkins: İspanya'nın EURO 2024 finalindeki rakibi İngiltere oldu

Yarı finalin 7. dakikasında Simons’un golüyle şoka giren İngiltere 18’de Kane (p) ile eşitliği sağladı. Maçta son sözü 90+1’de Watkins söyledi ve takımını finale çıkaran isim oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
İngiliz anahtarı Watkins: İspanya’nın EURO 2024 finalindeki rakibi İngiltere oldu

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EURO 2024'ün yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere pazar günü oynanacak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Hollanda maça hızlı başladı. 7. dakikada gelişen kontratakta ceza sahasına doğru yaklaşan Xavi Simons mükemmel bir gole imza atttı:

1:0. 14'te İngiltere penaltı kazandı. Kane'nin ceza sahası içinde çektiği şutun auta gitmesinin ardından hakem VAR uyarısı sonrası şut sırasında Dumfries'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 18'de penaltıyı kullanan Kane skora dengeyi getirdi: 1-1. 32'de Foden'ın şutu direğe çarparak auta gitti. 90+1'de İngiltere öne geçti. Palmer'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Watkins'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2. Maçı kazanan İngiltere pazar günü finalde İspanya'nın rakibi oldu.

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