Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’e anne-babalık çok yakıştı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkutmuştu. Minik Ayel, bugün iki kez operasyon geçirmişti. Operasyon sonrası Şefkatli, takipçilerinin yüreğine adeta su serperek, "Rahat bir süreci girdik" demişti.

DEDELERİNE BENZİYOR!

Kötü günleri geride bırakan İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ailece Çeşme tatilinde görüntülendi. İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte Çiftlikköy bir beache giden Tatlıses ailesi, çocuklarını ufak ufak denizle tanıştırmaya başladı. Yanlarında miniklerin bakıcılarıyla birlikte dolaşan İdo ve Yasemin, deniz kenarında yarım saate yakın oturup çocuklarla vakit geçirdi. Henüz 5 aylık olan ikizleri görenler ise dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzediğini dile getirdi.