Immobile an meselesi: Beşiktaş İtalyan golcünün transferinde mutlu sona yakın

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Lazio forması giyen Cıro Immobile'yi gündemine almıştı. Kartal'ın 34 yaşındaki İtalyan yıldızla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığı ve Lazio'dan bonservisini almasını beklediği belirtilmişti. İtalyan basını da konuya ilişkin yaptığı haberlerde "Immobile Beşiktaş'la yıllığı 6 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Lazio'ya resmi sözleşmeyi gönderdi. Transferin resmiyet kazanması için Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun son onayı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Immobile, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Çizme ekibinin sağlık kontrollerinde yer almadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Geçen sezon 43 maçta 11 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

12 GOLE KATKI

Ciro Immobile Lazıo formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. 34 yaşındaki İtalyan golcü bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşarken 1 de asiste imza atarak toplamda 12 gole katkı sağladı.