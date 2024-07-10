PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Immobile an meselesi: Beşiktaş İtalyan golcünün transferinde mutlu sona yakın

Çizme basının göre yıldız oyuncuyla 6 milyon Euro maaş ve 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş transferi bitirmek için Lazio başkanının onayını bekliyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Immobile an meselesi: Beşiktaş İtalyan golcünün transferinde mutlu sona yakın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Lazio forması giyen Cıro Immobile'yi gündemine almıştı. Kartal'ın 34 yaşındaki İtalyan yıldızla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığı ve Lazio'dan bonservisini almasını beklediği belirtilmişti. İtalyan basını da konuya ilişkin yaptığı haberlerde "Immobile Beşiktaş'la yıllığı 6 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Lazio'ya resmi sözleşmeyi gönderdi. Transferin resmiyet kazanması için Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun son onayı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Immobile, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Çizme ekibinin sağlık kontrollerinde yer almadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Geçen sezon 43 maçta 11 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

12 GOLE KATKI
Ciro Immobile Lazıo formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. 34 yaşındaki İtalyan golcü bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşarken 1 de asiste imza atarak toplamda 12 gole katkı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını! 2024 yılının en ciddi yagınlarındandı Kontrol altına alındı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
SON DAKİKA