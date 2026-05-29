Pete Hegseth'ten USS Boxer'da kas şov: Güverteye çıktı barfiks çekti

Hegseth, askerlerin varlığının Washington'ın en büyük caydırıcı gücü olduğunu ifade etti.

Hegseth, İran ile ilgili olarak ya anlaşma yapacaklarını ya da askerlerle karşı karşıya geleceklerini belirtti.

Hegseth günün ilk ışıklarıyla birlikte geminin uçuş güvertesinde başlayan ve yüksek kondisyon gerektiren fitness seansına askerlerle birlikte katıldı. Hegseth şınav ve barfiks çekti, koştu, kısaca yoğun bir kardiyo yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth , göreve gelmesinin ardından askerleriyle kurduğu diyalog ve sıra dışı tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hegseth, son olarak USS Boxer (LHD-4) amfibi hücum gemisinde görev yapan Deniz Piyadeleri (Marines) ve Bahriyelilerle (Sailors) birlikte sabahın erken saatlerinde yoğun bir antrenmana katıldı.

"Sizler bu ülkenin çelikten yumruğusunuz. Sizinle aynı tempoda koşmak, aynı yükü kaldırmak benim için bir onurdur. Hazır ve güçlü bir ordu, her şeyden önce fiziksel ve zihinsel dayanıklılıkla başlar."

Gemi personeliyle yapılan antrenmanın ardından kısa bir motivasyon konuşması yapan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

Pete Hegseth savaş gemisinde fitness yaptı

İRAN MESAJI: "YA ANLAŞMA YAPAR YA SİZİNLE MUHATAP OLUR"

Hegseth İran ile ilgili ise askerlerle şöyle konuştu:

"İran ya masaya oturup bir anlaşma yapar ya da burada, bu sularda sizinle muhatap olmak zorunda kalır. Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki, diplomasi masasının arkasındaki asıl güç bu güvertede duran çelikten iradedir. Biz her zaman barışı tercih ederiz ama barışı korumanın tek yolu, düşmana her an savaşmaya hazır olduğunuzu göstermektir. Sizin buradaki varlığınız ve bu yüksek hazırlık seviyeniz, Washington'ın elindeki en büyük caydırıcı güçtür."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya