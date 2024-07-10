Fulham Semih için geliyor!

Geçen sezon attığı gollerle adından fazlasıyla söz ettiren Semih Kılıçsoy'a Ada'dan talip çıktı. 19 yaşındaki futbolcuyu bir süredir yakından izleyen Premier Lig ekibi Fulham'ın Beşiktaş'la temasa geçtiği öğrenildi. İddialara göre Fulham, Siyah-Beyazlılar'a 20 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

EURO 2024 kadrosunda yer alan Semih, sadece çeyrek finaldeki Hollanda maçında kısa bir süre forma giymişti. Yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeri olan genç forveti bırakmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetiminin resmi teklif gelmesi durumunda İngilizler'le pazarlık masasına oturması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın tatmin edici bir rakam masaya konursa Semih'in satışına onay verebileceği de ifade ediliyor. Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 11 gol atan Semih'in 2028'e kadar sözleşmesi var.