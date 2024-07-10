PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fulham Semih için geliyor!

İngiliz kulübü bir süredir yakından izlediği 18 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Fulham’ın Beşiktaş’a 20 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Fulham Semih için geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon attığı gollerle adından fazlasıyla söz ettiren Semih Kılıçsoy'a Ada'dan talip çıktı. 19 yaşındaki futbolcuyu bir süredir yakından izleyen Premier Lig ekibi Fulham'ın Beşiktaş'la temasa geçtiği öğrenildi. İddialara göre Fulham, Siyah-Beyazlılar'a 20 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

EURO 2024 kadrosunda yer alan Semih, sadece çeyrek finaldeki Hollanda maçında kısa bir süre forma giymişti. Yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeri olan genç forveti bırakmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetiminin resmi teklif gelmesi durumunda İngilizler'le pazarlık masasına oturması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın tatmin edici bir rakam masaya konursa Semih'in satışına onay verebileceği de ifade ediliyor. Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 11 gol atan Semih'in 2028'e kadar sözleşmesi var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma anları ilk kez anlattı: Emir subayının öldürülmesi kırılma noktsıydı
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı
Türk Telekom
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını: 4 koldan mücadele! İşte son durum
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında yeni düzenleme | Bu hatayı yapanların cezası 5 yıla çıkarıldı
SON DAKİKA