Bertuğ hamlesi

MICHY Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak adına kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli kurmayların Ligue 1'de Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladığı gün yüzüne çıktı. Kanarya'nın yanı sıra Almanya'dan da bazı kulüplerin ilgilendiği 21 yaşındaki golcü futbolcu için Fransız ekibinin 10 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı aşağıya indirmek istiyor. Yıldırım'ın kiralık gitmek istemediği ve bonservisiyle birlikte ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezon Hatay'dan Rennes'e giden golcü isim, 28 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. A Milli Takım'da da 3 kez oynayan Yıldırım, 2 gol üretti.

2028'DE SONA ERİYOR

Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile olan sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Yıldırım, sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor.