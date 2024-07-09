Trabzonspor’da yabancı sıkıntısı

Gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması durumunda Trabzonspor'u büyük bir sıkıntı bekliyor. Şu ana dek 6 transfer yapan ve yaptığı altı transferden 4'ü yabancı oyuncu olan Bordo-Mavililer'in toplamda 17 yabancı oyuncusu bulunuyor.

10 OYUNCU YOLCU

Yabancı oyuncu kontenjanını boşaltması gerekecek olan Trabzonspor'un transfer dönemi içinde en az 5 oyuncu daha takviye etmesi ve bunların da yabancı oyuncu olması durumunda ise en az 10 yabancı isimle yollarını ayırması gerekecek. Bu konuda en ciddi yığılma orta sahada yer alıyor. Orta alanda tam 8 yabancısı olan Trabzon'da 5 isim kampa getirildi, 3'ü ise kadro dışı şekilde çalışıyor.

AYRILIK RÜZGARI

Karadeniz ekibinde gelecek planları arasında yer almayan forvet oyuncusu Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez de kamp kadrosuna alınmadı. Toplamda 6 yabancı oyuncuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz teklif alamadı. Bordo-Mavililer'in bu 6 isim dışında şu an kamp kadrosunda bulunan ve yeni transfer olmayan yabancı oyunculardan da en az 3'ü ile yollarını ayırması gerekecek.