SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’da yabancı sıkıntısı

Trabzonspor’da yabancı futbolcu sayısı, 17’ye kadar ulaştı. 5 takviye daha yapmayı planlayan Bordo-Mavili ekipte bu durumda en az 10 yabancı oyuncu ile vedalaşılması gerekecek.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Trabzonspor’da yabancı sıkıntısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması durumunda Trabzonspor'u büyük bir sıkıntı bekliyor. Şu ana dek 6 transfer yapan ve yaptığı altı transferden 4'ü yabancı oyuncu olan Bordo-Mavililer'in toplamda 17 yabancı oyuncusu bulunuyor.

10 OYUNCU YOLCU
Yabancı oyuncu kontenjanını boşaltması gerekecek olan Trabzonspor'un transfer dönemi içinde en az 5 oyuncu daha takviye etmesi ve bunların da yabancı oyuncu olması durumunda ise en az 10 yabancı isimle yollarını ayırması gerekecek. Bu konuda en ciddi yığılma orta sahada yer alıyor. Orta alanda tam 8 yabancısı olan Trabzon'da 5 isim kampa getirildi, 3'ü ise kadro dışı şekilde çalışıyor.

AYRILIK RÜZGARI
Karadeniz ekibinde gelecek planları arasında yer almayan forvet oyuncusu Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez de kamp kadrosuna alınmadı. Toplamda 6 yabancı oyuncuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz teklif alamadı. Bordo-Mavililer'in bu 6 isim dışında şu an kamp kadrosunda bulunan ve yeni transfer olmayan yabancı oyunculardan da en az 3'ü ile yollarını ayırması gerekecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
SON DAKİKA