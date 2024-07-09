Ryan Kent ada yolcusu

Transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Bu doğrultuda da Ryan Kent'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daily Record'da yer alan habere göre; Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve İngiltere'ye döneceğini yazıldı. Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı. Bu kulüplerinden birinin Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent beklentilerin altında kaldı.

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