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Muhammed Cham gemileri yaktı

Avusturyalı yıldız Muhammed Cham, Trabzonspor ile Clermont’un anlaşmasını bekliyor. Taraflar, transfer için gemileri yakan futbolcu için yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Muhammed Cham gemileri yaktı

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Trabzonspor'da transfer dönemi içinde en fazla istenilen oyunculardan birisi olan Muhammed Cham, Karadeniz ekibine gelmek istiyor. Bu nedenle Fransız ekibinin kamp kadrosuna alınmayan ve kadro dışı bırakılan oyuncuya kulübünden de yoğun bir baskı yapılıyor. Trabzonspor'un bu oyuncuyu transfer etmek için 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmasına rağmen ikna edemediği Clermont kulübünün de oyuncunun tavrı karşısında büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Tarafların, pürüzlerin giderilmesi için bir kez daha masaya oturmaya karar verdiği öğrenildi.

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