Muhammed Cham gemileri yaktı

Trabzonspor'da transfer dönemi içinde en fazla istenilen oyunculardan birisi olan Muhammed Cham, Karadeniz ekibine gelmek istiyor. Bu nedenle Fransız ekibinin kamp kadrosuna alınmayan ve kadro dışı bırakılan oyuncuya kulübünden de yoğun bir baskı yapılıyor. Trabzonspor'un bu oyuncuyu transfer etmek için 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmasına rağmen ikna edemediği Clermont kulübünün de oyuncunun tavrı karşısında büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Tarafların, pürüzlerin giderilmesi için bir kez daha masaya oturmaya karar verdiği öğrenildi.

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