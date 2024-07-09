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İlk finalist belli oluyor

EURO 2024 yarı finalinde İspanya ile Fransa saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Münih Arena’daki zorlu maçı kazanan adını finale yazdıracak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
İlk finalist belli oluyor

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EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Münih Futbol Arena'da 22.00'de başlayacak müsabakada turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Fransa mücadele edecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Zorlu karşılaşmayı kazanacak takım, Hollanda- İngiltere eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Bu maçların 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı. dı. İspanya'nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi.

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