İlk finalist belli oluyor

EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Münih Futbol Arena'da 22.00'de başlayacak müsabakada turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Fransa mücadele edecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Zorlu karşılaşmayı kazanacak takım, Hollanda- İngiltere eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Bu maçların 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı. dı. İspanya'nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi.

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