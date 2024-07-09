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Getiri şampiyonu borsa

Haziran’da en fazla aylık reel getiri mevduattan gelirken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiride şampiyon BIST 100 endeksi oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Getiri şampiyonu borsa

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Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Haziran ayının getiri şampiyonu mevduat olurken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiride ilk sıra BIST 100 endeksinin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Haziran'da aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

YÜZDE 28 ARTIŞ
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

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