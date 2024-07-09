Getiri şampiyonu borsa

Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Haziran ayının getiri şampiyonu mevduat olurken; 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiride ilk sıra BIST 100 endeksinin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Haziran'da aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

YÜZDE 28 ARTIŞ

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.