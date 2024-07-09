Barış Alper’e Ajax kancası

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir sezon geçiren ve EURO 2024'te de bu performansının üstüne koymayı başaran Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yer alan haberde Ajax'ın Galatasaray'a 24 yaşındaki kanat oyuncusu için fiyat sorduğu ifade edildi.

Hollanda ekibinin Galatasaray'dan alacağı yanıta göre harekete geçeceği de gelen haberler arasında. Milli takım performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu turnuvada gol atamasa da Çekya, Avusturya ve Hollanda maçlarında stoperlere çok zor anlar yaşatmıştı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Barış Alper'in Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.



DEVLER PEŞİNDE

Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın 5 büyük liginden talep olduğu ve Cimbom'a teklif gelebileceği belirtiliyor.