Trabzonspor’da Onuachu mesaisi

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili forma altında başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak için yapılan girişimlerden istediği sonucu alamayan Fırtına bunun üzerine kalıcı transfer seçeneği içeren bir kiralama anlaşması önerdi. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetmişti, ancak yeni teklifin değerlendirilmesi bekleniyor. Onuachu'nun da İngiliz ekibine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteğini sürekli dile getirdiği ifade ediliyor.

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