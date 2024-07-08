Mutlu ve gururlu

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenmesi, dünya basınında geniş yer buldu. Belçika'dan Sporza, "Hollanda sağlam durdu ve İngiltere'ye karşı yarı finaldeki yerini ayırttı.

Türkiye EURO 2024'ten başı dik ayrılıyor" ifadesini kullandı. İtalya'dan Sport Mediaset, "Türkler, eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından gururlu ve mutlu" yorumunu yaptı. İspanya'dan El Pais, "Hollanda, savaşçı Türkiye karşısında çok zorlandı. Almanya'nın ardından ikinci ev sahibi de elendi" ifadesine yer verdi. Öte yandan Alman basınından Der Westen'de ise "Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türkiye'de, acı ayrılığa rağmen gurur hakim" denildi.