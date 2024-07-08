Güzel oyuncu Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, lüks tekneleri ile Bodrum’a demir attı

Yaz başladı. Ünlü isimler Ege'ye açıldı. Onlar arasında Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Bu yaz evlenecekleri söylenen çift Bodrum'da adeta ön balayı yaptı. İkili tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülenen çift, tatilin tadını çıkardı.

Pınar Deniz'in teknenin ön kısmında güneşlendiği sırada Kaan Yıldırım köpeğini yanına aldı. Zodyak bota atladı. Karaya açıldı. Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini Pınar Deniz karşıladı. Sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları telefonu ile görüntüledi. Kısa süren deniz keyfi sonrası teknenin ön bölümüne geçip güneşlenen çift, romantik dakikalar yaşadı. Sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in kendisine kitap okuduğu anları dikkatle dinledi. Yıldırım bir ara eline aldığı su kovasıyla teknesini temizlemeyi de ihmal etmedi.