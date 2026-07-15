Türkiye'den Ömer Halisdemir'in kabrine akın... Aksakallı: O Alparslan'ın kefenini giydi... Gazze'den duygulandıran çizim

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu hainlerin devleti ele geçirme planlarını tek kurşunla yerle yeksan eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, şehadetinin 10'uncu yılında sınırları aşan sevgi ve minnet dalgasıyla yad ediliyor.

"Sonu şehadet Ömer hakkını helal et!"

DESTANSI DİRENİŞİN TEK KURŞUNLA KAHRAMANI

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki cuntacılar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalıştı. Darbenin kurmay aklını Özel Kuvvetler'den oluşturma planıyla TSK'nın kalbi sayılan Özel Kuvvetler'e ilerleyen hainlere hak ettiği tokat bir kahraman tarafından indirildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, hain general Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldürdü.

İşte tam bu anda darbe kalkışmasının seyri değişti.

Terzi'nin işini bitirdikten sonra FETÖ'nün katil sürüsü askerlerinin açtığı ateş sonucu şehadet mertebesine ulaşan Halisdemir, kanıyla destansı direnişin güllerini suladı.

Halisdemir'in tek kurşunla yere serdiği darbeci Semih Terzi can verince kalkışmanın emir komuta zinciri çöktü ve hainler başıbozuk şekilde kaçışmaya başladı.

HERKES ONA MİNNETTAR

İhanet şebekesi FETÖ'nün karanlık planlarını bozarak tarihine altın harflerle geçen Ömer Halisdemir için memleketi Niğde'de duygu yüklü anmalar düzenlendi. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı kahraman askerinin kabri başında emperyalist güçlere sert tepki gösterdi. Şehidin Ankara'da dökülen asil kanı karargahta ilk günkü gibi korunurken, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar enkaz duvarlarına Halisdemir'in portresini çizerek dünyaya tarihi dayanışma mesajı verdi.

ŞEHİDİN ASİL KANI KORUNUYOR

Darbecilerin ele geçirmeyi hedeflediği kritik noktalardan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi, ihanet gecesinin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu.

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in darbeci Semih Terzi'yi vurarak etkisiz hale getirdiği, ardından şehit düştüğü nokta, aradan geçen 10 yılda özel olarak muhafaza edildi.

Halisdemir'in kanının bulunduğu alan şeffaf, dayanıklı özel zemin kaplama, mermer çerçeve içinde koruma altına alındı.

Camın üst bölümünde şehit Halisdemir'in bordo bereli fotoğrafıyla birlikte "Şehidin asil kanıdır" ifadesine yer verildi.

Şehadet noktasındaki kan izinin hemen arkasında, elinde silah, diğer eliyle dur işareti yapan şehit Ömer Halisdemir'in bronz heykeli bulunuyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şehadet esastır" kuralı tablonun altında sergileniyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in vurulduğu noktaya inşa edilen çeşmenin üzerinde şair Dursun Ali Erzincanlı'nın kaleme aldığı "30 Kuş" şiiri bulunuyor.

SULTAN ALPARSLAN'IN KEFENİNİ GİYEN ŞEHİT

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, emriyle darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurup darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Ülkenin milli birliğini ortadan kaldırmak isteyen ihanet şebekelerine karşı verilen mücadelenin önemini anlatan Zekai Aksakallı, "Sultan Alparslan'ın kefenini giyerek Anadolu topraklarına ayak bastığından beri haçlı, Siyonist ittifakın hedefi; Anadolu topraklarında Müslüman Türk devletinin olmamasıdır. Bu yöndeki gayretlerini tarih içerisinde görüyoruz. Bunun son perdesi Siyonist emperyalist güçlerin, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'ye uygulattığı darbe girişimidir" dedi.

TERZİ VURULMASA DARBE OPERASYONLARINI YÖNETECEKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini arkasına alarak ihanete dur dediğini aktaran Aksakallı, "O gece canlarıyla, kanlarıyla ülkesinin bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliği için şehadete koşan 251 şehidimizden biri benim korumam Ömer Halisdemir idi. Ömer Halisdemir darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi, darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından biriydi. Çünkü sözde general, hain terör örgütü lideri Semih Terzi, Ankara'daki ve Marmaris'teki operasyonları yönetecekti. Ömer Halisdemir ihanet sürüsünün içine dalıp, Semih Terzi'yi öldürerek ihanete 'Dur' demiştir. Tabi sonrasında katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şehadeti kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ORDU HAİNLERDEN ARINDI EN İYİ SEVİYESİNE ULAŞTI

Ordunun ihanet şebekelerinden arındığını belirten Aksakallı, "Geldiğimiz noktada devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük oranda kurtulmaya çalışmış, iyi noktaya gelmiştir. Ordumuz, bütün bu ihanet şebekelerinden arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu tarihi dönüm noktasının bizlere ders olması lazım" diye konuştu.

KABRİ BAŞINDA MİNNET GÖZYAŞLARI

Türkiye'nin farklı illerinden Niğde'ye gelen vatandaşlar, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gelen Abdulvahit Yılmaz, "Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Emirhan Doygun, "Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Halisdemir ile gurur duyuyoruz" derken, Yıldız Doygun, "O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama Ömer Halisdemir ile gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Buradan sonra annesi için dua etmeye gideceğiz" diyerek hislerini aktardı.

GAZZE'DEKİ ENKAZDA YÜKSELEN KAHRAMAN

İhanet şebekesi FETÖ'ye karşı gösterilen tarihi direniş, sınırları aşarak mazlum coğrafyalara umut oldu.

İsrail'in soykırım saldırılarına direnen Gazze Şeridi'nde hayat süren Filistinli sanatçılar, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan enkazın duvarına kahraman şehit Ömer Halisdemir'in resmini çizdi.

Filistinli sanatçı Ali Al-Adaw, "Şu anda Nusayrat'ın kuzeyindeyiz. Burada, Türkiye'deki başarısız askeri darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit Türk kahramanı Ömer Halisdemir anısına duvar resmi yapıldı. Bu çalışma, Gazze'deki Filistin halkı ile kardeş Türk halkı arasındaki güçlü bağları yansıtıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Eserin hazırlanmasında yer alan sanatçı Abdel Muti Ashour, "Sanatçı arkadaşlarımla birlikte, Türkiye'deki darbe girişimine canı pahasına karşı koyan şehit Ömer Halisdemir için bu duvar resmini Gazze'nin yıkılmış evlerinin enkazı üzerine yaptık. Bu eserle dünyaya, Gazze'deki şehitlerimizi unutmadığımız gibi Türkiye'deki şehitlerimizi asla unutmayacağımızı göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel