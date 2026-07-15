FETÖ'nün "B" planı: Kontrollü darbe yalanı ve kaos senaryosu! Arkasından Enver Altaylı çıktı
10 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi, aziz milletin canı pahasına sergilediği destansı direnişle bozguna uğratıldı. Askeri darbede başarısız olan FETÖ'cülerin sığındığı ve tam 10 yıldır koro halinde dillendirdiği "Kontrollü Darbe" yalanının arkasındaki akıl hocasının ise bizzat "askeri ve siyasi casusluk" suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası alan Enver Altaylı olduğu, soruşturma dosyasındaki kendi bilgisayarında düzenlediği kirli propaganda raporlarıyla somut olarak kanıtlandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Milletin kanıyla yazdığı destan karşısında bozguna uğrayan FETÖ'nün, başarısızlık ihtimaline karşı hazırladığı "Kontrollü Darbe" yalanının arkasından tanıdık bir isim çıktı: Casus Enver Altaylı. Soruşturma dosyalarındaki belgeler, hainlerin Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek için hazırladığı kanlı kaos planını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
MASKELERİ DÜŞTÜ, TSK'YA UZANINCA SALDIRDILAR
FETÖ'nün 40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına sızarak büyüttüğü "mahrem yapılanma", örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından "1 asker 10 koleje eşdeğer" sözleriyle tanımlanmıştı. Yıllarca sinsice yetiştirdikleri militanları askeriye, emniyet ve yargıya yerleştirerek toplumu dinamitleyen örgüt, taşeronluğunu yaptığı dış mihrakların talimatıyla adım adım 15 Temmuz'a yürüdü.
Devletin tasfiye ve ihraç hamleleri örgütün sinsice sızdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) uzanınca, gözü dönen hainler 2016 Yüksek Askeri Şura'sı öncesinde harekete geçti. Meclisi, halkı bombalayacak kadar alçaklaşan FETÖ, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi.
B PLANI DEVREYE SOKULDU
İftira atmayı ve kendi günahlarını başkasına yıkmayı bir örgüt kültürü haline getiren FETÖ, darbenin başarısız olma ihtimaline karşı "B Planı" olarak kurguladığı "Kontrollü Darbe" iftirasını hemen sahneye sürdü.
"KONTROLLÜ DARBE" YALANININ EDİTÖRÜ: ENVER ALTAYLI
Bu kirli tezgahın arkasındaki akıl hocası ise yabancı istihbarat servislerinin aparatlığıyla bilinen Enver Altaylı'dan başkası değildi.
Soruşturma dosyalarına giren deliller, Altaylı'nın karanlık rolünü net bir şekilde ortaya koyuyor. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Mustafa Özcan ile köklü bir dostluğu bulunan Altaylı, kirli propaganda raporlarının bizzat hazırlayıcısı çıktı.
Dosyadaki kayıtlara göre Altaylı, FETÖ'cü askerlerin hazırladığı ve "kontrollü darbe yalanının" temelini oluşturan "A Search For Truth" başlıklı iftira raporunu henüz yayınlanmadan önce, Nisan 2017'de kendi bilgisayarında düzenledi ve örgüte akıl hocalığı yaptı. Bu karanlık doküman, bir ay sonra İsveç merkezli paravan örgüt Stockholm Center For Freedom tarafından tüm dünyaya "darbe senaryo idi" yalanıyla servis edildi.
İSRAİL VE ALMANYA'YA "ERDOĞAN" RAPORU
Enver Altaylı'nın akıl hocalığı sadece darbe gecesiyle de sınırlı kalmadı. 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden MİT tırlarının durdurulmasına kadar her ihanet operasyonunda parmağı olan Altaylı, örgütün "Türkiye IŞİD'e destek veriyor" dezenformasyonunu da yönetti.
Hızını alamayan casus, Haziran 2017 sonunda firari FETÖ'cü eski askerlerin kaleme aldığı "Erdoğan ve Türkiye'nin Dönüşümü" başlıklı propaganda metninin Almanya ve İsrail'deki en üst düzey karar alıcılara ulaştırılması için aracı oldu. Altaylı, bu kirli metni İsrailli Profesör Dr. Amatzia Baram'a göndererek uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştı.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2021'de "askeri ve siyasi casusluk" ile "örgüt üyeliği" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
BİLGİSAYARDAN ÇIKAN KANLI KAOS PLANI: "KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA"
Halkın tankların önüne gövdesini siper ederek darbeyi püskürtmesinin ardından, karanlık ittifak Türkiye'yi içeriden çökertecek bir "Kaos Planı" hazırladı. Altaylı'nın yargılandığı davada deşifre edilen bilgisayarından çıkan belgeler, hainliğin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.
Darbeci askerlerin üzerinden çıkan belgelerle birebir uyuşan bu kanlı planda, Türkiye'de bir iç çatışma çıkarılması hedefleniyordu. Enver Altaylı, hazırladığı raporda kaosun şifrelerini şu sözlerle aktarıyordu:
"Tüm muhalif kesimleri sokağa dökmek gerektiğini, bunu sağlamak için ekonomik kriz çıkarılmasının şart olduğunu, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye para akışının durdurulmasını sağlayacak uluslararası baskı ortamına ihtiyaç duyduklarını, aşama aşama ülkede iç çatışma ortamının hazırlanması ile iktidarın değişebileceğini"
Bu hain planla eş zamanlı olarak cezaevlerindeki FETÖ'cülerin de isyan hazırlığı yaptığı belirlendi. Ayrıca Altaylı'nın bilgisayarında bulunan 18 Şubat 2016 tarihli notlar, darbe girişiminden aylar önce devlet yönetimine karşı açıkça isyan çağrıları yapıldığını ve bu ayaklanma planlarının çok önceden hazırlandığını tescillemiş oldu.
Altaylı'nın 18 Şubat 2016 tarihli notunda şu ifadeler yer aldı:"...Devlete ve Devlet yönetimine karşı adım-adım ve planlı olarak kamu oyunu yaratmak ve miting hazırlıklarını yapmak, bu arada da, bizimle işbirliği içinde olan, İç İşleri Bakanlığı (POLİSİN) bünyesindeki ajanlarımızı kullanarak, önümüzdeki dönemde Mitinglerde ve Gösterilerde, Polise maksimum yetki vererek, aşırı kaba kuvvet kullanmasını temin etmek, böylece Milletin ve en önemlisi Gençlerin, Devlete ve Polisine karşı öfkesini artırmak..."