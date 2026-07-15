FETÖ'nün "B" planı: Kontrollü darbe yalanı ve kaos senaryosu! Arkasından Enver Altaylı çıktı

İSRAİL VE ALMANYA'YA "ERDOĞAN" RAPORU

Enver Altaylı'nın akıl hocalığı sadece darbe gecesiyle de sınırlı kalmadı. 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden MİT tırlarının durdurulmasına kadar her ihanet operasyonunda parmağı olan Altaylı, örgütün "Türkiye IŞİD'e destek veriyor" dezenformasyonunu da yönetti.

Hızını alamayan casus, Haziran 2017 sonunda firari FETÖ'cü eski askerlerin kaleme aldığı "Erdoğan ve Türkiye'nin Dönüşümü" başlıklı propaganda metninin Almanya ve İsrail'deki en üst düzey karar alıcılara ulaştırılması için aracı oldu. Altaylı, bu kirli metni İsrailli Profesör Dr. Amatzia Baram'a göndererek uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2021'de "askeri ve siyasi casusluk" ile "örgüt üyeliği" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

BİLGİSAYARDAN ÇIKAN KANLI KAOS PLANI: "KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA"

Halkın tankların önüne gövdesini siper ederek darbeyi püskürtmesinin ardından, karanlık ittifak Türkiye'yi içeriden çökertecek bir "Kaos Planı" hazırladı. Altaylı'nın yargılandığı davada deşifre edilen bilgisayarından çıkan belgeler, hainliğin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

Darbeci askerlerin üzerinden çıkan belgelerle birebir uyuşan bu kanlı planda, Türkiye'de bir iç çatışma çıkarılması hedefleniyordu. Enver Altaylı, hazırladığı raporda kaosun şifrelerini şu sözlerle aktarıyordu:

"Tüm muhalif kesimleri sokağa dökmek gerektiğini, bunu sağlamak için ekonomik kriz çıkarılmasının şart olduğunu, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye para akışının durdurulmasını sağlayacak uluslararası baskı ortamına ihtiyaç duyduklarını, aşama aşama ülkede iç çatışma ortamının hazırlanması ile iktidarın değişebileceğini"