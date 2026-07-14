AHBAP'a suç örgütü ve para aklama soruşturmasında hesap vakti! 24 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi 1 kişi serbest bırakıldı
AHBAP'a başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına firar etmeye hazırlanan Haluk Levent ve ekip arkadaşları gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonda 14 kişi daha yakalandı. İlk operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Levent'in de bulunduğu 24 kişiden 23'ü adliyeye sevk edilirken 1 şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yeni açıklamada toplanan bağışların 125.765.000,00 TL'lik kısmının asistan Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirtildi. 4 paravan şirkete kayyum atanması talep edilirken Takvim gözaltı listesine ulaştı.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.
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KİLİT HALKA BERKANT ACİL!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.
ÖNCE ASİSTANIN HESABINA, SONRA BERKANT'IN ŞİRKETLERİNE
Açıklamada, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.14 şüpheli daha gözaltına alındı
4 ŞİRKETE KAYYUM TALEBİ
Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi. Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Ayrıca Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen; İstanbul merkezli şirketler, Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik ve Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon olmak üzere toplam 4 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerinin kayyum olarak atanması talebinde bulunuldu.
Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin isimleri de ortaya çıktı.
GÖZALTI LİSTESİ
Takvim gözaltı listesine ulaştı.
- Berkant Acil — Tutuklu
- Mehmet Sait Köse — Tutuklu
- Çiğdem Acil
- Arif Sevik — Tutuklu
- Gözde Aktı
- Sedat Konca
- Batuhan Coşkundeniz
- Alev Tohumcu
- Burak Özcan
- Ali Sungur Ariç
- Muzaffer Köse
- Aytaç Köse
- Ceyda Köse
- Güney Köse
- Berk Ulu
- Mert Ulu
- Erkin Köse
Böylece ilk etapta 25 şüphelinin yakalandığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 42'ye çıktı.
23'Ü ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında ilk operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Levent'in de bulunduğu 24 kişiden 23'ü adliyeye sevk edilirken 1 şüpheli serbest bırakıldı.
60 MİLYON DOLAR NEREDE?
Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.
BAĞIŞ PARALARINI BAHİSTE YEDİ... "KANSERİM" DEYİP MİLLETİ KANDIRDI
AHBAP Derneği'nin hesaplarındaki bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi. Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent'in "mide kanseriyim" yalanıyla çevresinden para topladığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı.
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