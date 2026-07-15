CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nden 15 Temmuz afişlerine kesik! Şehidi bile tanımadılar… Gazze kadar olamadılar
Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenecek 15 Temmuz anma programına vatandaşları davet etmek amacıyla Hamamyolu Caddesi’ne asılan afişler CHP’li Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak görevlilerin Ömer Halisdemir’i tanımamasını düşündürücü bularak tepkisini dile getirdi. Teşkilat Başkanı Erkan Koca afişlerin başında sabahlara kadar nöbet tutabileceklerini aktardı. CHP’li belediyelerin düşmanca tutumunun aksine, imkansızlıklarla boğuşan Filistin’de ise 15 Temmuz şehitleri resim çalışmasıyla yad edildi.
Harabe haldeki dahi Gazze Şeridi'nde dahi 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için harekete geçilirken CHP'li belediyelerde yaprak kıpırdamıyor.
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine direnirken şehit düşen 251 vatan evladını yok sayan CHP'li belediyeler farkındalık etkinlikleri düzenlemedikleri gibi, bu yöndeki girişimleri de engellemekle suçlanıyor.
İHANET MAKASI
Eskişehir sokaklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için hazırlanan afişlerin belediye görevlilerince kesildiği belirtildi.
Eskişehir Valiliği koordinesinde düzenlenecek programlara halkı davet etmek amacıyla Hamamyolu Caddesi'ne asılan afişler, CHP'li Odunpazarı Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından indirildi.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, üzerinde hiçbir siyasi amblem bulunmayan afişlere yönelik müdahaleye sert tepki göstererek, şehitlerin hatırasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını bildirdi.
PANKARTI İNDİRENLER HALİSDEMİR'İ BİLE TANIMIYOR
15 Temmuz'un milletin istiklaline, iradesine, vatanına sahip çıktığı destanın adı olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yazılı açıklama paylaştı.
Şehit Ömer Halisdemir'in darbe girişimi gecesi tereddüt etmeden şehadete yürüdüğünü, hainlerin planını bozarak milletin kaderini değiştiren kahraman olduğunu vurgulayan Albayrak, "Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz pankartının Odunpazarı Belediyesi görevlilerince kesilmesi kabul edilemez. Pankartı indirmeye çalışan bir belediye görevlisinin Ömer Halisdemir'i tanımaması ise en az bu müdahale kadar düşündürücü ve yaralayıcıdır. Biz o pankartı yeniden asarız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını da bu şehrin her köşesine yeniden yazarız." diye konuştu.
SABAHA KADAR AFİŞ NÖBETİ
Beraberindeki partililerle Hamamyolu Caddesi'nde incelemelerde bulunan İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, afişlerin Eskişehir Valiliği'nce düzenlenecek anma programına vatandaşları davet etmek amacıyla asıldığını aktardı.
Afişlerde herhangi siyasi partiye ait amblem ya da ibarenin bulunmadığının altını çizen Koca, "Odunpazarı Belediyesine bağlı özel güvenlik görevlileri afişleri kesti. Bu hazımsızlığı, 15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz. Nice Ömer Halisdemirler şehit oldu. Bizler de afişlerin başında günler boyu, sabahlara kadar nöbet tutarız." ifadelerini kullandı.
GAZZE KADAR OLAMADINIZ
CHP'li belediyeler devletten aldıkları mali yardımları hizmete aktarmayıp 15 Temmuz şehitleriyle ilgili de hiçbir adım atmazken, İsrail'in soykırım saldırıları düzenleyip büyük oranda yerle bir ettiği Filistin'in Gazze Şeridi'nde kahramanlarımız unutulmadı.
Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'nde bir enkazın duvarına, 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini çizdi.
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen kamp sakini Ali Al-Adaw, bir grup Filistinli sanatçının şehit kahraman Ömer Halisdemir'i anmak amacıyla söz konusu duvar resmini yaptığını söyledi.
Filistinli sanatçı Abdel Muti Ashour ise, bir grup Filistinli sanatçının Gazze'de savaşta yıkılan evlerin enkazı arasında bu çalışmayı birlikte hazırladığını belirtti.
Gazzeliler, Türk bayraklarıyla Halisdemir resminin çizildiği alanda 15 Temmuz şehitlerini yad etti.