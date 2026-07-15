CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nden 15 Temmuz afişlerine kesik! Şehidi bile tanımadılar… Gazze kadar olamadılar

PANKARTI İNDİRENLER HALİSDEMİR'İ BİLE TANIMIYOR 15 Temmuz'un milletin istiklaline, iradesine, vatanına sahip çıktığı destanın adı olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yazılı açıklama paylaştı. Şehit Ömer Halisdemir'in darbe girişimi gecesi tereddüt etmeden şehadete yürüdüğünü, hainlerin planını bozarak milletin kaderini değiştiren kahraman olduğunu vurgulayan Albayrak, "Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz pankartının Odunpazarı Belediyesi görevlilerince kesilmesi kabul edilemez. Pankartı indirmeye çalışan bir belediye görevlisinin Ömer Halisdemir'i tanımaması ise en az bu müdahale kadar düşündürücü ve yaralayıcıdır. Biz o pankartı yeniden asarız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını da bu şehrin her köşesine yeniden yazarız." diye konuştu. İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, afişlerde siyasi parti amblemi bulunmadığını hatırlatarak yaşananları 15 Temmuz hazımsızlığı olarak nitelendirdi.

SABAHA KADAR AFİŞ NÖBETİ Beraberindeki partililerle Hamamyolu Caddesi'nde incelemelerde bulunan İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, afişlerin Eskişehir Valiliği'nce düzenlenecek anma programına vatandaşları davet etmek amacıyla asıldığını aktardı. Afişlerde herhangi siyasi partiye ait amblem ya da ibarenin bulunmadığının altını çizen Koca, "Odunpazarı Belediyesine bağlı özel güvenlik görevlileri afişleri kesti. Bu hazımsızlığı, 15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz. Nice Ömer Halisdemirler şehit oldu. Bizler de afişlerin başında günler boyu, sabahlara kadar nöbet tutarız." ifadelerini kullandı. Türkiyeden Ömer Halisdemirin kabrine akın... Aksakallı: O Alparslanın kefenini giydi... Gazzeden duygulandıran çizim

GAZZE KADAR OLAMADINIZ CHP'li belediyeler devletten aldıkları mali yardımları hizmete aktarmayıp 15 Temmuz şehitleriyle ilgili de hiçbir adım atmazken, İsrail'in soykırım saldırıları düzenleyip büyük oranda yerle bir ettiği Filistin'in Gazze Şeridi'nde kahramanlarımız unutulmadı. Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'nde bir enkazın duvarına, 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'nde bir enkazın duvarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini çizdi.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen kamp sakini Ali Al-Adaw, bir grup Filistinli sanatçının şehit kahraman Ömer Halisdemir'i anmak amacıyla söz konusu duvar resmini yaptığını söyledi. Genç ressamlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Halisdemir'in resmini çizdi.