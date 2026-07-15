BBC ve DW'den 15 Temmuz'da sinsi algı!

BAKANLIKTAN BATI MEDYASINA "EVRENSEL MÜFREDAT" DERSİ

BBC Türkçe'nin "pedagojiye uygun değil" iddiaları ve "siyasi propaganda" suçlamalarına Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden yanıt gecikmedi. Haberde ifadelerine yer verilen Bakanlık yetkileri Türkiye'deki eğitimin evrensel standartlarda olduğunu belirtti.

Haber yetkililerin ifadelerinin yer aldığı kısım şu şekilde geçti:

"...Bakanlık yetkilileri ise 'siyasi propaganda' eleştirilerini kesin bir dille reddediyor. 15 Temmuz'u, 'Türkiye'nin demokratik hukuk düzenini, milli iradeyi ve anayasal kurumlarını hedef alan tarihi bir olay' olarak tanımlayan yetkililer, 'yakın tarihe ilişkin toplumsal kırılma noktalarının eğitim süreçlerinde ele alınmasının evrensel olduğunu" söylüyor ve ekliyor. Fransa'da Cumhuriyet değerleri, Almanya'da demokrasiyi kesintiye uğratan tarihi dönüm noktaları, ABD'de 11 Eylül saldırısının müfredatta olması gibi."

Pedagojik tartışmalar (Pedagoji, çocuk ve gençlerin gelişimini inceleyerek onlara en uygun eğitim yöntemlerini geliştiren bilim dalıdır.) üzerinden üretilmeye çalışılan travma algısına da değinen yetkililer, müfredatın hassasiyetle hazırlandığına dikkat çekti.

Haberde ifadelerine yer verilen Bakanlık yetkileri 15 Temmuz içeriklerinin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeylerine uygun olarak yapılandırıldığın belirterek, "Korku, travma veya kutuplaşma oluşturacak bir anlatım yerine, demokrasi kültürü, barış, toplumsal dayanışma ve ortak değerler ekseninde ele alındığını" ifade etti.

DW TÜRKÇE "FETÖ" YERİNE "CEMAAT" DEDİ

Alman devlet kanalı Deutsche Welle'nin Türkçe servisi ise darbe girişiminin 10. yılında yayımladığı haberde, yargı kararlarına ve uluslararası terör örgütü ilan edilmesine rağmen FETÖ kısaltmasını kullanmaktan kaçınmaya çalıştı. (Birkaç tırnak içi ifade dışında) Örgütü masumlaştırma çabası güden bir dille "Fetullah Gülen Cemaati" tanımını kullanan DW Türkçe, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"...Fetullah Gülen cemaati mensuplarının darbe girişimi saatler içinde bastırıldı, ancak ardından gelişen süreç Türk siyasetini derinlemesine şekillendirdi. Geçen 10 yılda iktidar gücünü daha da pekiştirdi; Gülenciler ise terör örgütü üyeleri sayılarak 'FETÖ ile mücadele' kapsamında devlet kademelerinden büyük oranda tasfiye edildi. Bu da iktidarın yeni ittifaklar kurmasına kapı açtı."

DW Türkçe'nin haberi

KHK'LAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

DW Türkçe, darbenin arkasındaki asıl tehlike olan örgütün, TSK, emniyet ve yargı içindeki derin sızma operasyonlarını tamamen es geçerek, 15 Temmuz sonrasındaki KHK ihraçları üzerinden mağduriyet algısı yaratmaya odaklandı. Haberde devletten atılanlar arasında yalnızca FETÖ'cülerin değil solcuların da olduğunu yazılarak büyük bir algı operasyonu yürütüldü.

Milletin canı pahasına kazandığı demokrasi zaferinin 10. yılında, Batı medyasının iki önemli ayağının darbeyi ve arkasındaki FETÖ tehlikesini sıradanlaştırma çabası dikkatli gözlerden kaçmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN