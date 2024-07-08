Galatasaray yönetimi milli yıldızın yeni fiyatını belirledi: Barış Alper 40 milyon Euro

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar değişikliğine gitti. Turnuva öncesinde genç futbolcuyla ilgilenen takımlardan 30 milyon Euro talep eden Sarı-Kırmızılı kurmayların Barış'ın EURO 2024'teki etkili performansı sonrası oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Yönetimin Avrupa'nın 5 büyük liginden talep gören futbolcu için artık 40 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında. Turnuva sonrası çok sayıda teklif gelmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.